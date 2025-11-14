Mourinho gözünü Beşiktaş'a dikti

Yayınlanma:
Beşiktaş ile ipleri koparma noktasına gelen Rafa Silva’nın ayrılığı sonrası Jose Mourinho’nun Benfica’ya transferi için pusuda beklediği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeleri belirlemeye başladı.
Portekizli çalıştırıcının listesinde sürpriz bir isim var:
Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva.

2024/11/08/hbbjk.jpg

KRİZDEN BESLENECEK

Beşiktaş ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığı gündeme gelen Rafa Silva, Siyah - Beyazlı kulüpte ipleri koparma noktasına geldi.

Mourinho’nun, Silva’dan gelecek haberi beklediği aktarıldı.

Ayrılık resmiyet kazandığında Benfica’nın oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

Rafa Silva krizi büyüyor: 15 milyon euroyu getirRafa Silva krizi büyüyor: 15 milyon euroyu getir

RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Rafa Silva bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 3 asist üretti.

32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor.

2025/05/17/rafa1.jpg

Portekizli futbolcunun piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Rafa Silva’nın Beşiktaş’taki geleceği belirsizliğini korurken, Mourinho’nun Benfica için yaptığı hamleler transfer döneminin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
