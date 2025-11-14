Mourinho gözünü Beşiktaş'a dikti
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeleri belirlemeye başladı.
Portekizli çalıştırıcının listesinde sürpriz bir isim var:
Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva.
KRİZDEN BESLENECEK
Beşiktaş ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığı gündeme gelen Rafa Silva, Siyah - Beyazlı kulüpte ipleri koparma noktasına geldi.
Mourinho’nun, Silva’dan gelecek haberi beklediği aktarıldı.
Ayrılık resmiyet kazandığında Benfica’nın oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi.
Rafa Silva krizi büyüyor: 15 milyon euroyu getir
RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Rafa Silva bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 3 asist üretti.
32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor.
Portekizli futbolcunun piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Rafa Silva’nın Beşiktaş’taki geleceği belirsizliğini korurken, Mourinho’nun Benfica için yaptığı hamleler transfer döneminin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.