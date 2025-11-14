Mourinho gözünü Beşiktaş'a dikti

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeleri belirlemeye başladı.

Portekizli çalıştırıcının listesinde sürpriz bir isim var:

Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva.

KRİZDEN BESLENECEK

Beşiktaş ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığı gündeme gelen Rafa Silva, Siyah - Beyazlı kulüpte ipleri koparma noktasına geldi.

Mourinho’nun, Silva’dan gelecek haberi beklediği aktarıldı.

Ayrılık resmiyet kazandığında Benfica’nın oyuncuya 1.5 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

Rafa Silva krizi büyüyor: 15 milyon euroyu getir

RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Rafa Silva bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 3 asist üretti.

32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor.

Portekizli futbolcunun piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Rafa Silva’nın Beşiktaş’taki geleceği belirsizliğini korurken, Mourinho’nun Benfica için yaptığı hamleler transfer döneminin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.