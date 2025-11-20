Mourinho şaşırttı: Rafa Silva için bakın ne dedi

Benfica'nın teknik patronu Mourinho’dan Rafa Silva sorusuna şaşırtan yanıt geldi.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen Rafa Silva hakkında çıkan iddialara basın toplantısında cevap verdi. Portekizli çalıştırıcı, “Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam” diyerek tartışmalara noktayı koydu.

İLK KEZ KONUŞTU

Portekiz Kupası’nda Atletico ile karşılaşacak olan Benfica’da teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Basın mensuplarının Beşiktaş’tan ayrılmak istediği öne sürülen Rafa Silva ile ilgili sorusuna Mourinho şaşırtan bir yanıt verdi. Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"YORUM YOK"

Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş’ın oyuncusu.
Bu nedenle herhangi bir yorum yapmayacağım.
Bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü bile, hatta benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler oldu.
Tanımadığım birinin karakterini sevmemem mümkün mü?

Mourinho’nun bu açıklaması, Rafa Silva transferiyle ilgili spekülasyonlara net bir yanıt olarak değerlendirildi.
Portekizli teknik adam, yıldız oyuncu hakkında çıkan söylentilere kapıyı kapatırken, gündemi tamamen Benfica’nın kupa mücadelesine çevirdi.

