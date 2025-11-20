Beşiktaş çalıştı peki Rafa Silva ne yaptı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Beşiktaş'tan görülmemiş açıklama: Gözler Rafa Silva'da

Isınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Samsunspor maçının taktiği üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Beşiktaş çalışırken, Rafa Silva ne yaptı? Açıklamaya göre Rafa Silva'da lomber ağrı tanısıyla tedavi programı uygulandı.

Sakatlığı süren Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da antrenmana katılmadı. Milli takımdan dönen Orkun Kökçü ise salonda çalışma yaptı.

Antrenmanı futbol komitesinde yer alan yöneticiler Kaan Kasacı ile Melih Aydoğdu da takip etti.

Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.