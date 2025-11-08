Montella'dan Fenerbahçe'ye net mesaj

Yayınlanma:
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İrfan Can Kahveci ile ilgili aldığı kararın nedeniyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunuldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki Bulgaristan ve İspanya maçlarının kadrosunu açıklamıştı.

Kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.

"İRFAN CAN'I ALMASI MESAJDIR"

Montella'nın Fenerbahçe'de kadro dışında bırakılan İrfan Can Kahveci'yi de çağırması dikkat çekerken, Sabah'tan Murat Özbostan dikkat çeken ifadeler kullandı. Özbostan, şöyle yazdı:

A Milli Takım açıklandı. Bulgaristan ve İspanya ile iki önemli maç oynayacağız. Daha önce birçok kez yazdım; Montella geçmişte de kadro dışı kalan oyunculara sahip çıkan, babacan bir hoca. İrfan Can Kahveci'yi kadroya alması sürpriz değil. İrfan Can, Milli Takım'ın as oyuncusudur. Hatta kendisine maçta şans verirse şaşırmam. Alması bana göre doğru bir karar. Oyuncuya sahip çıkmak adına yapmıştır. F.Bahçe'ye net bir 'Oyuncuyu affedin' mesajıdır!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

