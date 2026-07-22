Millilerin Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı. Milliler ilk maçına 4 Eylül'de Belçika karşısında çıkacak.
FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 1 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklara başlayacak.
İLK RAKİP BELÇİKA
Ay-yıldızlılar, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer alacak.
Milliler, 4 Eylül'de Belçika, 6 Eylül'de Avustralya ve 7 Eylül'de Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.
ADAY KADRO
Andrea Mazzon'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Esra Ural, Sinem Ataş, Beren Burke, Ayşenaz Harma, Melek Uzunoğlu, Berfin Sertoğlu, Ceren Akpınar, Tuana Ayşegül Vural, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül, Sevgi Uzun, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Tilbe Şenyürek Arslan, Elif İstanbulluoğlu.