Millilerin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu: Zor eşleşme

Yayınlanma:
2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri, Polonya ile eşleşti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalindeki rakibi belli oldu.

Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

MİLLİLERİN RAKİBİ POLONYA OLDU

G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, B Grubu'nu mağlubiyet görmeden birinci tamamlayan Polonya oldu.

KANADA'YI SETLERDE 3-1 MAĞLUP ETTİLER

Polonya, son 16 turunda 18-25, 25-23, 25-20 ve 25-14'lük setlerle Kanada'yı 3-1 yendi.

MAÇ 24 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Polonya arasındaki maç, 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

