Millilerin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu: Zor eşleşme
2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri, Polonya ile eşleşti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalindeki rakibi belli oldu.
Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
MİLLİLERİN RAKİBİ POLONYA OLDU
G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, B Grubu'nu mağlubiyet görmeden birinci tamamlayan Polonya oldu.
Filenin Efeleri'nden tarihi zafer: Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finaldeyiz
KANADA'YI SETLERDE 3-1 MAĞLUP ETTİLER
Polonya, son 16 turunda 18-25, 25-23, 25-20 ve 25-14'lük setlerle Kanada'yı 3-1 yendi.
MAÇ 24 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ
A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Polonya arasındaki maç, 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.