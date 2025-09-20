Özgür Özel'den Filenin Efeleri'ne tebrik mesajı

Özgür Özel'den Filenin Efeleri'ne tebrik mesajı
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri'ni tebrik etti.

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda ile kozlarını paylaştı.

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan mücadelede ilk seti kaybeden millilerimiz geriden gelerek rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

TARİHTE BİR İLK

Filenin Efeleri bu galibiyet ile birlikte tarihinde ilk kez FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Filenin Efeleri'nden tarihi zafer: Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finaldeyizFilenin Efeleri'nden tarihi zafer: Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finaldeyiz

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEBRİK

Millilerin galibiyetinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir tebrik mesajı yayınladı. Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri’ni gönülden kutluyorum. Gurur duyduk, başarılarınız daim olsun

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

