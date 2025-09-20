Özgür Özel'den Filenin Efeleri'ne tebrik mesajı

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda ile kozlarını paylaştı.

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan mücadelede ilk seti kaybeden millilerimiz geriden gelerek rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

TARİHTE BİR İLK

Filenin Efeleri bu galibiyet ile birlikte tarihinde ilk kez FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEBRİK

Millilerin galibiyetinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir tebrik mesajı yayınladı. Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: