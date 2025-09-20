Filenin Efeleri'nden tarihi zafer: Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finaldeyiz
2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda karşı karşıya geldi.
TARİHTE İLK KEZ ÇEYREK FİNALDEYİZ
Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan mücadelede ilk seti kaybeden Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet ile birlikte Filenin Efeleri tarihinde ilk kez adını Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmeye başardı.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Millilerimiz çeyrek finalde Polonya-Kanada maçının galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmanın kesin tarihi daha sonra belli olacak.
MİLLİLERİN KADROSU
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu