Filenin Efeleri'nden tarihi zafer: Dünya Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finaldeyiz

Hollanda'yı setlerde 3-1 ile geçen Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda karşı karşıya geldi.

TARİHTE İLK KEZ ÇEYREK FİNALDEYİZ

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan mücadelede ilk seti kaybeden Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet ile birlikte Filenin Efeleri tarihinde ilk kez adını Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmeye başardı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Millilerimiz çeyrek finalde Polonya-Kanada maçının galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmanın kesin tarihi daha sonra belli olacak.

MİLLİLERİN KADROSU

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

