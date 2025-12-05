Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi
Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların 2-0’lık üstünlüğü bulunuyor.
LEROY SANE GÖZ DOLDURDU
Galatasaray’ın gollerini 8. dakikada Leroy Sane ve 29. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı futbolcunun golünde asisti yapan isim Leroy Sane oldu.
PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI
Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandırmayı başaran Leroy Sane’nin performansı taraftarlardan tam not aldı.
BEKLENTİLERİN ALTINDAYDI
Özellikle sarı-kırmızılılara ilk geldiğinde beklentilerin ardında kalan Leroy Sane’nin son haftalardaki performansı camiayı memnun etti.
İLK 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Kazımcan, Abdülkerim, Lemina, Sanchez, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.