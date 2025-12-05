Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi

Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi
Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da Leroy Sane'nin performansı beğeni topladı.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların 2-0’lık üstünlüğü bulunuyor.

LEROY SANE GÖZ DOLDURDU

Galatasaray’ın gollerini 8. dakikada Leroy Sane ve 29. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı futbolcunun golünde asisti yapan isim Leroy Sane oldu.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde de fileleri havalandırmayı başaran Leroy Sane’nin performansı taraftarlardan tam not aldı.

BEKLENTİLERİN ALTINDAYDI

Özellikle sarı-kırmızılılara ilk geldiğinde beklentilerin ardında kalan Leroy Sane’nin son haftalardaki performansı camiayı memnun etti.

İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Kazımcan, Abdülkerim, Lemina, Sanchez, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.

