TFF takvimi açıkladı: Derbi tarihi netleşti
Yayınlanma:
TFF, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması takvimini açıkladı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Kupada grup maçların programı şöyle:

A GRUBU

1. HAFTA:

23, 24 ve 25 Aralık:

Galatasaray-RAMS Başakşehir

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor

Boluspor-Fethiyespor

2. HAFTA

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Fethiyespor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Boluspor

İstanbulspor-Trabzonspor

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

3. HAFTA

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Galatasaray-İstanbulspor

Trabzonspor-Fethiyespor

Boluspor-Corendon Alanyaspor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir

4. HAFTA

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Corendon Alanyaspor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Trabzonspor

Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

İstanbulspor-Boluspor

B GRUBU

1. HAFTA

23, 24 ve 25 Aralık:

Samsunspor-ikas Eyüpspor

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol

2. HAFTA

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Aliağa Futbol-Samsunspor

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği

3. HAFTA

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Samsunspor-Sipay Bodrum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol

Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor

4. HAFTA

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor

ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor

Aliağa Futbol-Gençlerbirliği

Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK

C GRUBU

1. HAFTA

23, 24 ve 25 Aralık:

Fenerbahçe-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Kocaelispor-Erzurumspor FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

2. HAFTA

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor

Gaziantep FK-Kocaelispor

3. HAFTA

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK

Kocaelispor-Beşiktaş

4. HAFTA

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

