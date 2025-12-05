Galatasaray'a sakatlık şoku: İkinci yarıya çıkamadı
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede ikinci yarı devam ederken sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
MAÇA DEVAM EDEMEDİ
İlk yarıda sahada sekerek koştuğu görülen Mario Lemina maça daha fazla devam edemedi. Yıldız futbolcu ikinci yarının başında oyundan çıktı. Yerine Arda Ünyay dahil oldu.
GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
Karşılaşmada Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray’ın gollerini 8. dakikada Leroy Sane ve 29. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
DETAYLAR
Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Anıl Usta
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın, Musaba, Ndiaye