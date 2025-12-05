Galatasaray'a sakatlık şoku: İkinci yarıya çıkamadı

Yayınlanma:
Samsunspor'a konuk olan Galatasaray'da Mario Lemina maça devam edemedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede ikinci yarı devam ederken sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

İlk yarıda sahada sekerek koştuğu görülen Mario Lemina maça daha fazla devam edemedi. Yıldız futbolcu ikinci yarının başında oyundan çıktı. Yerine Arda Ünyay dahil oldu.

GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Karşılaşmada Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray’ın gollerini 8. dakikada Leroy Sane ve 29. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

DETAYLAR

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Anıl Usta

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın, Musaba, Ndiaye

