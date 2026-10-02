Millilerde Macaristan maçı hazırlığı

Ümit Milli Futbol Takımı, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile yapacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki yedinci ve son maçın hazırlıklarına devam etti.

TAKTİK ÇALIŞMAYLA ANTRENMAN SONA ERDİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, salondaki aktivasyon çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya inen milliler, idmanı ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdü. Ay-yıldızlı ekip, dar alanda taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Ümit Milli Takım, Macaristan maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, gelecek turnuva katılabilmek için play-off'ta mücadele etmeyi garantiledi. Milliler, Macaristan ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.