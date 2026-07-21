Milliler yıktı geçti: İlk maçını çok rahat kazandı

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Moldova'yla karşı karşıya geldi.

MİLLİLER ZORLANMADAN KAZANDI GALİBİYETLE BAŞLADI

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı 25-5, 25-8 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Millilerimizde Öykü Durgun 9 sayı kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP KOSOVA

Milli takım, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında, yarın TSİ 17.30'da Kosova ile karşılaşacak. Mücadele Kosova Voleybol Federasyonu'nun resmi Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Millilerimizin Balkan Şampiyonası grup aşamasındaki kalan maçları şu şekilde:

22 Temmuz Çarşamba

17.30 Kosova-Türkiye

23 Temmuz Perşembe

15.00 Türkiye-Karadağ

24 Temmuz Cuma

15.00 Türkiye-Bulgaristan

25 Temmuz Cumartesi

17.00 Arnavutluk-Türkiye