Milliler yıktı geçti: İlk maçını çok rahat kazandı
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası ilk maçında Moldova'yı 3-0 geçti.
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Moldova'yla karşı karşıya geldi.
MİLLİLER ZORLANMADAN KAZANDI GALİBİYETLE BAŞLADI
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı 25-5, 25-8 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Millilerimizde Öykü Durgun 9 sayı kaydetti.
SIRADAKİ RAKİP KOSOVA
Milli takım, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında, yarın TSİ 17.30'da Kosova ile karşılaşacak. Mücadele Kosova Voleybol Federasyonu'nun resmi Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Millilerimizin Balkan Şampiyonası grup aşamasındaki kalan maçları şu şekilde:
22 Temmuz Çarşamba
17.30 Kosova-Türkiye
23 Temmuz Perşembe
15.00 Türkiye-Karadağ
24 Temmuz Cuma
15.00 Türkiye-Bulgaristan
25 Temmuz Cumartesi
17.00 Arnavutluk-Türkiye
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi