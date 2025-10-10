Milliler sahasında rahat kazandı
UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında ay-yıldızlılar İle Litvanya karşı karşıya geldi.
MİLLİLER SAKARYA'DA KAZANDI
Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
GOLLER
Millilere galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Başar Önal ve 85. dakikada Emirhan İlkhan kaydetti.
DETAYLAR
Hakemler: Milos Boskovic, Marjan Paunovic, Nikola Radulovic (Karadağ)
Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik (Dk. 59 Emre Demir), Eyüp Aydın (Dk. 80 Yunus Emre Konak), Emirhan İlkhan, Cihan Çanak (Dk. 70 Ali Habeşoğlu), Başar Önal, Semih Kılıçsoy (Dk. 80 Emirhan Demircan)
Litvanya: Sivickas, Sapola, Slendzoka, Audinis, Burdzilauskas (Dk. 46 Setkus), Stankevicius, Michelbrink (Dk. 82 Sluta), Zevzikovas, Andrejev (Dk. 46 Matyzonok) (Dk. 56 Gudelevicius), Steponavicius, Jansonas (Dk. 82 Lickunas)
Goller: Dk. 26 Başar Önal, Dk. 85 Emirhan İlkhan (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 64 Gudelevicius, Dk. 72 Stankevicius, Dk. 90 Slendzoka (Litvanya), Dk. 67 Eyüp Aydın (Türkiye)
Kaynak:Haber Merkezi / AA