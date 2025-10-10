Icardi'nin talepleri belli oldu: Kriz bu yüzden çıktı

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Mauro Icardi sıkıntısı çıktı. Arjantinli futbolcunun son maçlardaki tavırları ve ısınmaya çıkmaması eleştirilere neden oldu.

Mauro Icardi ile yönetim arasında sözleşme krizi yaşandığı belirtilirken Galatasaray muhabiri Kağan Dursun, yıldız golcünün taleplerini sıraladı.

“ 3 YILLIK SÖZLEŞME VE 7.5 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR”

Kağan Dursun açıklamasında “Icardi'nin Galatasaray'dan yeni bir sözleşme beklentisi var. 3 yıllık sözleşme ve 7.5 milyon Euro maaş istiyor. Şu an zaten 10 milyon Euro kazanıyor" sözlerini sarf etti.

Galatasaray ile sözleşme uzatmak istiyor

“SÖZLEŞME BUGÜNÜN KONUSU DEĞİLDİR”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Icardi için yöneltilen soruya yanıt olarak “Icardi'nin son senesi. Bize çok değerler katmış bir oyuncu. Bizim için çok önemli futbolcu. Yeni sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değildir. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği karardır” demişti.