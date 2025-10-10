Icardi'nin talepleri belli oldu: Kriz bu yüzden çıktı

Icardi'nin talepleri belli oldu: Kriz bu yüzden çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'da son maçlardaki tavırlarıyla tepki çeken Mauro Icardi'nin yönetimden talep ettiği yeni sözleşme şartları ortaya çıktı.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Mauro Icardi sıkıntısı çıktı. Arjantinli futbolcunun son maçlardaki tavırları ve ısınmaya çıkmaması eleştirilere neden oldu.

Mauro Icardi ile yönetim arasında sözleşme krizi yaşandığı belirtilirken Galatasaray muhabiri Kağan Dursun, yıldız golcünün taleplerini sıraladı.

Jakobs'un tatil fotoğrafları Galatasaraylıları şaşkına çevirdi: Yanındaki kadın bakın kimin kızı çıktıJakobs'un tatil fotoğrafları Galatasaraylıları şaşkına çevirdi: Yanındaki kadın bakın kimin kızı çıktı

“ 3 YILLIK SÖZLEŞME VE 7.5 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR”

Kağan Dursun açıklamasında “Icardi'nin Galatasaray'dan yeni bir sözleşme beklentisi var. 3 yıllık sözleşme ve 7.5 milyon Euro maaş istiyor. Şu an zaten 10 milyon Euro kazanıyor" sözlerini sarf etti.

504166538-1187831536689864-1863666904193337220-n.jpg
Galatasaray ile sözleşme uzatmak istiyor

“SÖZLEŞME BUGÜNÜN KONUSU DEĞİLDİR”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Icardi için yöneltilen soruya yanıt olarak “Icardi'nin son senesi. Bize çok değerler katmış bir oyuncu. Bizim için çok önemli futbolcu. Yeni sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değildir. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği karardır” demişti.

2024/11/07/hbgs.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Spor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
Valilikten yazı geldi: Vanspor başkanı değişti
Valilikten yazı geldi: Vanspor başkanı değişti