Beşiktaş'ta haftalar sonra Rafa Silva kararı

Yayınlanma:
Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş'ta haftalar sonra Rafa Silva heyecanı yaşanıyor.

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

TFF'nin kararıyla mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılığını ise Anıl Usta ve Bilal Gölen üstlenecek.

fklmbfklbfd.jpg

RAFA SILVA HAFTALAR SONRA KADRODA

Karşılaşmaya artık 1 saatten az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda Rafa Silva, 5 maçın ardından kadroda yer aldı. Oyuncu, Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde maça sonradan dahil olacak.

Fenerbahçe'nin yükselişindeki sırrı açıkladı: Takımın en zayıf ismi belli olduFenerbahçe'nin yükselişindeki sırrı açıkladı: Takımın en zayıf ismi belli oldu

İŞTE İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, Orkun, Cerny, Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe.

