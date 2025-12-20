Beşiktaş'ta haftalar sonra Rafa Silva kararı
Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
TFF'nin kararıyla mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılığını ise Anıl Usta ve Bilal Gölen üstlenecek.
RAFA SILVA HAFTALAR SONRA KADRODA
Karşılaşmaya artık 1 saatten az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda Rafa Silva, 5 maçın ardından kadroda yer aldı. Oyuncu, Sergen Yalçın’ın şans vermesi halinde maça sonradan dahil olacak.
İŞTE İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, Orkun, Cerny, Abraham.
Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe.