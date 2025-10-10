Jakobs'un tatil fotoğrafları Galatasaraylıları şaşkına çevirdi: Yanındaki kadın bakın kimin kızı çıktı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu İsmail Jakobs, lige verilen arada sakat olduğu gerekçesiyle milli takım kampına gitmemişti.

Jakobs'un milli takım kampına gitmemesi krize yol açmış, Senegal Futbol Federasyonu Galatasaray Kulübü'ne mektup göndermişti.

Mektupta Jakobs'un gönderilmesi ve milli takım doktorları tarafından kontrolden geçirilmesi istenmişti.

DUBAİ'DE ORTAYA ÇIKTI

Sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalıp tedavi olması beklenen Jakobs'un Dubai'ye tatile gittiği ortaya çıktı.

Jakobs, tatil fotoğraflarını paylaşınca Galatasaraylılar şaşkına döndü. Bunun nedeni de yanındaki kız arkadaşının kimliği oldu.

Sözcü'deki habere göre; Jakobs'un yanındaki kızın Galatasaray camiasının tanınan ismi, bir dönem başkan adayı da olan kozmatik şirketi bulunan Tuncer Hunca'nın kızı Ada Tunca olduğu öğrenildi.

Senegal Federasyonu Galatasaray'a inanmadı: Jakobs'u gönderin

Jakobs'la Ada Tunca'nın sevgili mi oldukları, yoksa Dubai tatilinde tesadüfen karşılaşıp fotoğraf mı çektirdikleri bilinmiyor.