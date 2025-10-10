Jakobs'un tatil fotoğrafları Galatasaraylıları şaşkına çevirdi: Yanındaki kadın bakın kimin kızı çıktı

Jakobs'un tatil fotoğrafları Galatasaraylıları şaşkına çevirdi: Yanındaki kadın bakın kimin kızı çıktı
Yayınlanma:
Galatasaraylı İsmail Jakobs, sakat olduğu gerekçesiyle Senegal Milli Takımı'na gitmemişti. Jakobs'un tatil fotoğrafları ortaya çıktı. Asıl şaşırtan ise yanındaki kız arkadaşının kimliği oldu.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu İsmail Jakobs, lige verilen arada sakat olduğu gerekçesiyle milli takım kampına gitmemişti.

Jakobs'un milli takım kampına gitmemesi krize yol açmış, Senegal Futbol Federasyonu Galatasaray Kulübü'ne mektup göndermişti.

Mektupta Jakobs'un gönderilmesi ve milli takım doktorları tarafından kontrolden geçirilmesi istenmişti.

DUBAİ'DE ORTAYA ÇIKTI

Sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalıp tedavi olması beklenen Jakobs'un Dubai'ye tatile gittiği ortaya çıktı.

Jakobs, tatil fotoğraflarını paylaşınca Galatasaraylılar şaşkına döndü. Bunun nedeni de yanındaki kız arkadaşının kimliği oldu.

whatsapp-image-2025-10-10-at-16-27-26.jpeg

Sözcü'deki habere göre; Jakobs'un yanındaki kızın Galatasaray camiasının tanınan ismi, bir dönem başkan adayı da olan kozmatik şirketi bulunan Tuncer Hunca'nın kızı Ada Tunca olduğu öğrenildi.

Senegal Federasyonu Galatasaray'a inanmadı: Jakobs'u gönderinSenegal Federasyonu Galatasaray'a inanmadı: Jakobs'u gönderin

Jakobs'la Ada Tunca'nın sevgili mi oldukları, yoksa Dubai tatilinde tesadüfen karşılaşıp fotoğraf mı çektirdikleri bilinmiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Spor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
Icardi'nin talepleri belli oldu: Kriz bu yüzden çıktı
Icardi'nin talepleri belli oldu: Kriz bu yüzden çıktı
Valilikten yazı geldi: Vanspor başkanı değişti
Valilikten yazı geldi: Vanspor başkanı değişti