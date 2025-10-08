Senegal Federasyonu Galatasaray'a inanmadı: Jakobs'u gönderin

Galatasaray’ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs’un milli takım kampına katılmaması, İstanbul ve Dakar arasında diplomatik bir futbol krizine dönüştü.

Sarı Kırmızılı kulüp tarafından resmi gerekçe olarak "sakatlık" gösterilse de Senegal Futbol Federasyonu bu durumu yeterli bulmadı ve oyuncunun sağlık durumunun kendi ekipleri tarafından değerlendirilmesini talep etti.

JAKOBS İSTANBUL'DA KALDI

Senegal Milli Takımı’nın Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçları öncesinde kadroya çağrılan Jakobs, İstanbul’da kaldı.

Galatasaray, oyuncunun sakat olduğunu belirterek milli takıma göndermedi.

SENEGAL'DEN GALATASARAY'A MEKTUP

Ancak Senegal Futbol Federasyonu'nun, bu açıklamayı yeterli bulmayarak Sarı - Kırmızılı kulübe resmi bir mektup gönderdiği ifade edildi.

Mektupta, Jakobs’un sağlık durumunun Senegal Milli Takımı sağlık ekibi tarafından incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Jakobs krizi büyüyor

GEÇEN SENE DE YAŞANMIŞTI

Bu kriz, iki taraf arasında yaşanan ilk gerilim değil. Geçtiğimiz yıl da benzer bir olay yaşanmış, Galatasaray’ın oyuncuyu milli takıma göndermemesi üzerine Senegal Futbol Federasyonu tepki göstermişti.

DAHA ÖNCE DE KRİZ ÇIKMIŞTI

Senegal Futbol Federasyonu geçen yıl kasım ayında yine Galatasaray’la Ismail Jakob konusunda ters düşmüştü. Federasyon daha sonra yaptığı açıklamayla krizi gözler önüne sermişti.

Senegal Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasında şöyle denilmişti:

Senegal Futbol Federasyonu (FSF), kamuoyuna Galatasaray kulübü doktorunun raporuna istinaden futbolcumuz Ismail Jakobs’un sakatlandığını ve milli takımda oynayamayacağını belirten bir bildirim aldığımızı bildiririz.

Bu doğrultuda, oyuncunun sağlık durumunu ön planda tutarak kadrodan çıkarıldığını sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk.

Ancak oyuncunun lig maçında tam süreyle oynadığını fark ettikten sonra, oyuncunun serbest bırakılmasını ve milli takımımıza katılmasını talep ettik.

Ismail Jakobs, bu olayla ilgisi olmamakla birlikte İstanbul'dan ayrılarak bu sabah milli takım kampına katılmıştır. Abdou Aziz Ndiaye ise kadroda kalmaya devam edecektir.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Senegal’in talebine Galatasaray’ın olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Eğer Jakobs’un sakatlığı doğrulanmazsa, bu durum hem oyuncunun milli takım kariyerini hem de kulüp ile federasyon ilişkilerini zora sokacak.

Ayrıca FIFA’nın milli takım çağrılarına uyulmaması durumunda kulüplere yaptırım uygulayabileceği biliniyor.