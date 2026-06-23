Halk TV Spor Milliler en güçlü takım seçildi: Fransa ve İspanya takip etti

Milliler en güçlü takım seçildi: Fransa ve İspanya takip etti FIBA, 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi millilerimizi güç sıralamasında ilk sırada tuttu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya takip etti.