Milliler en güçlü takım seçildi: Fransa ve İspanya takip etti
FIBA, 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi millilerimizi güç sıralamasında ilk sırada tuttu. Türkiye'yi sıralamada Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya takip etti.
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Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu.
"BİZE HİÇ ŞÜPHE BIRAKMADI"
FIBA'dan yaptığı açıklamada "Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil." ifadelerini kullandı.
Türkiye'yi sıralamada Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya takip etti.
ONURALP BİİM ADAY KADRODAN ÇIKARILDI
Millilerimiz, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılarda Onuralp Bitim yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
ÖNCE BOSNA HERSEK SONRA İSVİÇRE
Hazırlıklarını sürdüren milliler, 2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak Türkiye, 6 Temmuz'da İsviçre'yi ağırlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi