Milli takımın Belçika maçı öncesi TFF ve Montella çıkışı: FIFA'ya mail gitti

A Milli Takım'ın bu akşamki Belçika maçı öncesi dikkat çeken TFF ve Vincenzo Montella çıkışı geldi. FIFA'ya giden mail ortaya çıktı.

Türkiye'de en çok takım çalıştıran isim olan ve son olarak Sarıyer'de görev yapan teknik direktör Yılmaz Vural, Radyospor'da katıldığı programda çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Yılmaz Vural'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Bizim 86 milyonda 21 milyon 7 ve 17 yaşında, yani ilkokul-lise çağında öğrencimiz var. Bu kadar dinamizmi olan bir ülkede, bu gençliği işin içine sokup da Dünya Kupaları oynayacak, Avrupa şampiyonaları oynayacak, başaracak bir organizasyonun yok.

Biz insanımızı pazarlayamıyoruz bir kere ve ondan sonra üzülüyoruz. 43 bin kişi kaleci Altay'a, Merih'e, şuna buna olumsuz tezahüratlar yaptılar. Maç oynanıyor ya, bak bu işte en suçsuz olan sahada oynayan oyuncu ve antrenör.

10+4 yabancı kuralı ne demektir? Herkes hemen hemen 10 yabancı oynatıyor. Geriye kalıyor bir tane Türk oyuncu oynuyor diyelim. Yurt dışından 6-7 tane oyuncu gelmese milli takım çıkaramayacaksın ya!



Millet alkışladı Arda'yı ama ben alkışlayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çocuk elinden geldiğince kaleciye gidiyor, top alıyor. Ya Arda, sen bu takımın neresinde oynuyorsun? Görevin ne senin? Bütün takımın yaptığı işi tek başına sen nasıl yapıyorsun?

Koca Galatasaray hala Kemerburgaz'a harika bir tesis yapıyor, daha bitiremedi. Florya'da bir tane üçgen sahada çalışıyordu çocuklar. Beşiktaş'ın bir tane kendi sahası vardı altyapıya, Fulya'da, onu da verdiler. Bir tane sahada Fenerbahçe Dereağzı'nda... Burada siz oyuncu yetiştireceksiniz ve uluslararası boyuta çıkacaksınız. Yapmayın ya.

"ALLAH AŞKINA NE İŞİ VAR BU ÜLKEDE İTALYANIN?"

Ben canım Cumhurbaşkanıma sesleniyorum: Allah aşkına Cumhurbaşkanım, bizi uluslararası boyutta elini masaya vurup çok mutlu ediyorsun. Futbolumuz için de vurun elinizi, 'Bundan sonra bu işe bilenler gelecek' deyin.

Allah aşkına ne işi var bu ülkede İtalyanın, yabancının ya? Biz neyiz ya bu kadar? 700 tane Pro Lisans yapmış Türk antrenörüne bir hakarettir bu, 'Siz çöpsünüz' demektir.

Bursa'daki maça gittik tabii. Hem Bursa'yı özlemiştim çok, hem de orada ambiyans müthişti. Fakat Türkiye maalesef bu desteğe, bu futbol sevgisine uygun bir futbol organizasyonu olan bir ülke olamadı hala. FIFA'ya bir mail attım. Milli Takımlar’da yabancı antrenör olmasın şeklinde. Niye? Çünkü yabancı oyuncu yok orada. İstiklal Marşı çalarken herkes birbirine sarılıyor, ağzından tükürükler saçarak bunu söylüyor. Ama bakıyorsun antrenörlere, içlerinden değil, o an sahiplenmeme durumu falan gibi bir durum oluyor. Sen bu ülkede kıyaslama da yapacak olursanız, dünyada Türkiye'nin başarıları varsa bunu da Türkçe konuşan hocalar, o beğenmediğiniz Türk antrenörleri yapmıştır."