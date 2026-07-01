Milli takımdaki olay değişikliğin sebebi belli oldu: Müdahale eden 2 futbolcuyu açıkladı

Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız turnuvaya erken veda etti. D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar 3 maçın sonunda 3 puanla son sırada yer aldı.

Millilerin erken vedası büyük bir hayal kırıklığı yaşatırken sular durulmuyor. Milli takıma dair konuşan Sinan Akçıl, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU VE SİNAN AKÇIL MÜDAHALE ETTİ"

Gece Muhabiri'ne konuşan Sinan Akçıl, ikilinin milli takım marşı için de devreye girdiğini öne sürdü. Akçıl, Murda'nın hazırladığı marşın Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral sayesinde çıktığını öne sürdü.

Sinan Akçıl'ın açıklamaları şu şekilde:

Bizimkisi tek marş olacaktı, sonra son anda sevgili Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral müdahale edince, benim marşımın olmaması gerektiğini ve Murda'nın marşının olması gerektiğini... Çünkü herhalde bir dostlukları var, öyle bir şey oldu. Önce onların karar verdiği, ikisinin karar verdiği marş çıktı. Her sene benim marşım çıkardı.