Milli takımda bahis önlemi: Montella devreye girdi

TFF'nin başlattığı bahis operasyonunda 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler de Milli takıma çevrildi.

Türkiye’de yürütülen bahis soruşturması, A Milli Futbol Takımı’nı da yakından etkiledi.

Eren Elmalı itiraf etti

PFDK'ya sevk edilen isimlerden Galatasaraylı Eren Elmalı kadrodan çıkarılırken, yerine Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç çağrıldı.

GÖZLER RİVA'DA

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da İspanya ile oynayacağı karşılaşmalar için Riva'da kampta olan A Milli takımda teknik direktör Montella kayıp yaşamamak için bazı önlemler aldı.

MONTELLA'DAN BAHİS UYARISI

Bahis skandalı ile sarsılan Türk futbolunda gözler Milli takıma çevrilirken Montella da dünkü antrenman öncesinde Ay Yıldızlı oyuncularla önemli bir toplantı yaptı.

İtalyan çalıştırıcı Milli futbolculara şu uyarılarda bulundu:

"HATA İSTEMİYORUM"

Kulaklarınızı tıkayın, sahaya odaklanın.

Kısa bir süre sonra bizim için hayati önem taşıyan iki maça çıkacağız.

Bütün konsantrasyonun bu maçlar için olmasını istiyorum.

Cumartesi günü Bulgaristan maçında hata istemiyorum.

TFF'den sürpriz karar: U19 Ligi iptal edilecek

TFF'DEN DESTEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yöneticilerin de Montella ile aynı görüşte oldukları ifade edildi.

Hacıosmanoğlu'nun da bahis konusunun futbolcular arasında gerilim yaratmasını istemediği öğrenildi.

GÖZLER BURSA'DA

Türkiye, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Bulgaristan ile karşılaşacak.

A Milli Takım için 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yolunda hayati önem taşıyan maçta gözler Ay Yıldızlı futbolcularda olacak.