TFF'den sürpriz karar: U19 Ligi iptal edilecek

Yayınlanma:
Bahis skandalının ardından TFF, altyapı sisteminde köklü değişiklik için harekete geçti. U19 Ligi kaldırılacak, genç futbolcular doğrudan profesyonel kulüplere geçiş yapabilecek. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis skandalının ardından altyapı sisteminde köklü bir düzenleme için hazırlık yapıyor.
Ajansspor’un haberine göre, mevcut U19 Ligi kaldırılacak ve genç futbolcuların profesyonel kulüplere geçişini kolaylaştıracak yeni bir model uygulanacak.

İŞTE YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI:

* U19 seviyesindeki oyuncular Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarına doğrudan transfer olabilecek.

* Amaç, genç yeteneklerin rekabetçi ortamda daha erken tecrübe kazanması.

* Kulüplerin genç oyunculara daha fazla şans vermesi teşvik edilecek.

BAHİS SORUŞTURMASI BAĞLANTISI:

Düzenlemenin, bahis skandalı nedeniyle ceza alması beklenen futbolcuların oluşturacağı kadrolardaki boşlukları doldurmak amacıyla da gündeme geldiği ifade edildi.

Hacıosmanoğlu yönetimi sürpriz bir karara imza attı

Bu sayede kulüpler, eksilen kadrolarını altyapıdan yetişen genç oyuncularla tamamlayabilecek.

TFF KISA SÜREDE AÇIKLAYACAK

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF’nin söz konusu düzenlemeyi kısa süre içinde kamuoyuna duyurması bekleniyor. Bu karar, Türk futbolunda genç oyuncuların profesyonel sahneye çıkışını hızlandıracak ve kulüplerin kadro yapılanmasını doğrudan etkileyecek.
Özellikle bahis soruşturmasının ardından oluşacak boşlukların gençlerle doldurulması, liglerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

