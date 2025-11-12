Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis skandalı çığ gibi büyüyor... Şimdi sıra onlarda

Bahis oynayan futbol paydaşlarına yönelik TFF ve savcılık soruşturmaları genişliyor. Son olarak 1024 futbolcu ve 152 hakem PFDK’ya sevk edilmiş ve 8 kişi tutuklanmıştı.

TÜM KULÜP BAŞKANLARI İNCELENECEK

TFF, futbolcular ve hakemlerle yetinmeyecek. 139 kulüp başkanı, başkan yardımcıları, yöneticiler, teknik direktörler ve menajerler hakkında da aynı yöntemle araştırma yapılacak. Kurul üyeleri, gözlemciler, klasman temsilcileri ve son beş yılda hakemliği bırakanlar da taranacak.

Sözcü'deki köşesinde Saygı Öztürk, TFF'nin sıradaki adımlarını şöyle anlattı:

Futbol Federasyonu bu işi hakemlerle, futbolcularla bırakmayacak. Hani sıkça söylenir ya, “Nereye gidiliyorsa oraya kadar gidilecek” diye. Gidişat onu gösteriyor. Şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni adımlarının ne olacağını açıklayalım: Kulüp başkanları, başkan yardımcıları ilk sırada. 139 kulüp var. 139 başkanın yanı sıra başkan yardımcısı, yönetimlerde yer alan 12 ile 28 kişinin tek tek bahis oynayıp oynamadıkları aynı yöntemle araştırılacak. Aynı süreçte teknik direktörler, menajerlerin durumu tek tek incelenecek. Listeler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na ulaştırılacak. Araştırmalar Türkiye Futbol Federasyonu Kurul üyeleri ile temsilciler, gözlemcilerle devam edecek. Son beş yıl içinde hakemliği bırakanların da bahis oynayıp oynamadığı araştırılacak. Böylece, futbol dünyasını sarsan bahsin boyutları giderek büyüyecek gibi gözüküyor.

ŞİKE SORUŞTURMASI DA AÇILACAK! YASA DIŞI BAHİSE MERCEK

Bahis oynaması yasak olan hakem, futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerin eylemleri, “müsabaka sonucunu etkileme” kapsamında değerlendirilecek. Özellikle hakemler maç sırasında “kamu görevlisi” statüsünde kabul edildikleri için, görevi kötüye kullanma ve sonucu etkileme gibi cezaî suçlamalarla da karşılaşabilecekler.

Saygı Öztürk, şike soruşturması hakkında şunları ifade etti:

Müsabaka hakemleri, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, kulüp başkanları ve yöneticileri, bunlar direkt müsabaka sonucuna etki edebiliyor. Onların verileri Türkiye Futbol Federasyonu’nda inceleniyor.

Temsilciler, Türkiye Futbol Federasyonu talimatları çerçevesinde organizasyonları denetliyorlar. Bunların, müsabaka sonucuna etkileri bulunmuyor. Gözlemciler de hakem kararlarının performanslarını değerlendiriyor. Hakemle ve futbolcularla temel farkı şu:

Hakemler hangi maça bahis oynadıkları fark etmeksizin, kanuna göre maç sırasında kamu görevlisi sayıldıkları için ayrıca, “görevi kötüye kullanma/maç sonucuna etki etme” suçlamasına muhatap oluyor. Futbolcular ise bahis varsa kendi maçı ayrıca şike soruşturması geçirecek.

Futbolcuların kendi maçlarına bahis oynadığı tespit edilirse, bu durum doğrudan “şike” soruşturmasını beraberinde getirecek. MASAK incelemesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatacak. HTS kayıtları ve banka hareketleri üzerinden yasa dışı bahis de mercek altına alınacak.

Öztürk, soruşturmanın iki koldan yürütüleceğini şöyle aktardı:

"Şike ve bahis soruşturmaları birbirinden farklı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem soruşturmasında olduğu gibi futbolcular için re’sen soruşturma başlatacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) inceleme sonrası operasyon için düğmeye basılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu idari soruşturması yasal bahis oynayan futbol paydaşları ile ilgili olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı müsabaka sonucunda etkileme ve şike iddiasıyla yürütecek."

HAKEMİN KIYAFET RENGİ BİLE BAHİS KONUSU OLMUŞ

Öztürk, skandal bir bilgiyi de aktardı. Bir hakem kıyafet rengi ile ilgili bahisin içerisinde olduğunu söyledi:

"Örneğin bir maçta hakemin giydiği kıyafetin rengi bile bahis konusu olmuş. Bir maçta kulüp başkanı hakeme, “Sen bahis mi oynadın?” diye soruyor. Gerçekten o kişi bahis oynamış ve orada kıyafetinin rengini de belirtmiş. Hangi dakikada penaltının kaçacağı, ne kadar korner atışı yapılacağı gibi birçok ilginç sorular var. Bunları da başka bir yazımda anlatacağım."

NELER OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, bunların 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma derinleşince 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Yakup Yapıcı ve Nevzat Okat, “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüphelilerden 5’i daha tutuklandı, 11 kişi adlî kontrolle serbest bırakıldı.

Hakem Nevzat Okat ifadesinde: “Yasal bahis dışında kaydım yok. Eğlence amaçlıydı. Öğretmenim, çok üzgünüm.” dedi. Ancak MASAK raporuna göre Okat’ın 2021–2025 arasında 50 milyon TL’yi aşkın finansal işlem hacmi bulunuyor.

TFF’nin yürüttüğü iç soruşturma sürecinde bahis oynadığını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti. Disiplin soruşturmaları kapsamında toplam 1024 futbolcu da PFDK’ya sevk edildi. 27’si Süper Lig'den.