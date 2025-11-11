UEFA'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Türkiye'deki bahis skandalı soruşturması ülke sınırlarını da aştı.

Avrupa ülkelerinde de konuşulan konuyla ilgili Avrupa futbolunun patronu UEFA da sessizliğini bozdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemleri açıklamasıyla patlayan skandalda dün akşam da futbolcuların isimleri duyurulmuştu.

Bahis soruşturmasının daha da genişleyeceği, Interpol'den de yurt dışındaki bahis siteleriyle ilgili bilgi istendiği belirtilmişti.

Soruşturmanın başkanlar, yöneticiler, teknik direktör ve kulüp görevlilerini de içine alacak şekilde genişleyeceği bildirilmişti.

UEFA'NIN TAVRI NE OLACAK?

Interpol devrede: Bahis değil iş artık şikeye ulaştı

Soruşturmanın başlamasıyla birlikte konuyla ilgili UEFA'nın tavrının nasıl olacağı merakla bekleniyordu.

UEFA, bu konudaki suskunluğunu bozdu.

UEFA Basın Birimi, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Yanıtta, "UEFA, bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halindedir. Şu aşamada başka bir yorumumuz bulunmamaktadır" denildi.