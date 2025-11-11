UEFA'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

UEFA'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
Yayınlanma:
UEFA, Türkiye'deki bahis soruşturmasıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Türkiye'deki bahis skandalı soruşturması ülke sınırlarını da aştı.

Avrupa ülkelerinde de konuşulan konuyla ilgili Avrupa futbolunun patronu UEFA da sessizliğini bozdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemleri açıklamasıyla patlayan skandalda dün akşam da futbolcuların isimleri duyurulmuştu.

Bahis soruşturmasının daha da genişleyeceği, Interpol'den de yurt dışındaki bahis siteleriyle ilgili bilgi istendiği belirtilmişti.

Soruşturmanın başkanlar, yöneticiler, teknik direktör ve kulüp görevlilerini de içine alacak şekilde genişleyeceği bildirilmişti.

UEFA'NIN TAVRI NE OLACAK?

Interpol devrede: Bahis değil iş artık şikeye ulaştıInterpol devrede: Bahis değil iş artık şikeye ulaştı

Soruşturmanın başlamasıyla birlikte konuyla ilgili UEFA'nın tavrının nasıl olacağı merakla bekleniyordu.

UEFA, bu konudaki suskunluğunu bozdu.

UEFA Basın Birimi, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Yanıtta, "UEFA, bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halindedir. Şu aşamada başka bir yorumumuz bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Spor
Yusuf Dikeç Mısır'da 23. oldu
Yusuf Dikeç Mısır'da 23. oldu
İspanya'ya Türkiye maçı öncesi Yamal şoku
İspanya'ya Türkiye maçı öncesi Yamal şoku