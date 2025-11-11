Interpol devrede: Bahis değil iş artık şikeye ulaştı

Türk futbolunda bomba gibi patlayan bahis skandalında yeni iddialar gündemde.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahisçi hakemleri açıklamasının ardından dün akşam da federasyon internet sitesinden futbolcu isimlerini duyurmuştu. Açıklanan futbolcu sayısının 1024 olması dikkat çekmişti.

Bu 1024 oyuncunun sevkinde hepsinin 57. maddeden tedbirli olarak gönderildiğini belirten gazeteci Murat Özbostan, "Kamuoyu şunu merak edecek: Bu maçlar hangileri? Şu anda oynadığı takımda mı bu işlere bulaştı yoksa daha önce forma giydiği başka bir kulüpte mi? Araştırmanın son 5 yılı kapsadığını belirtelim. Maçların ve tarihlerinin açıklanmasını önemli buluyorum. Yoksa bir kaos ortamı doğabilir ve şu tartışmalar başlar: X sezonda şu maçta böyle olmuştu, Y sezonunda böyle olmuştu gibisinden. Maçların açıklanması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"OPERASYONDA DALGALAR DEVAM EDECEK"

Operasyondaki dalgaların devam edeceğini ileri süren Özbostan, Sabah'taki yazısına şöyle devam etti:

"Sıra teknik direktör, menajer, kulüp idarecilerine gelecek. TFF, soruşturmasını sürdürüyor. Bu adımları tarihi bir fırsat olarak görüyorum. Eğer futbolumuz bu kadar kirlendiyse ve bunun içinde yüzlerce profesyonel varsa bu çok vahim. Oyuncular sosyal medya hesaplarından böyle bir işe karışmadıklarını söylediler. Soruşturma hassas şekilde devam etmeli. Kim suçluysa ortayla çıkmalı. Suçsuz olan da aklanmalıdır. 1024 isim içerisinde 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 oyuncu olması maçları oynanamaz hale getirecek. TFF, iki haftalık erteleme yaptı. Gerekirse süreyi uzatacak. Süper Lig için şu anda bir tehlike yok. Avrupa'da fırtına gibi esen takımlarımız var. Bu temizlik harekâtı dünyaya da çok iyi anlatılmalıdır. Futbol ailesi birlik ve beraberlik içerisinde olmalıdır.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile birlikte 8 kişinin maç sonuçlarını etkileme gerekçesiyle tutuklanması da dikkat çekici ve üzücü bir durumdur. Bahis değil iş artık şikeye ulaşmıştır. Masumiyet karinesine saygı duyuyoruz fakat eldeki verilere göre bu tutuklamaların yapılması, olayın ne kadar büyük çerçevede devam ettiğinin göstergesidir. MASAK raporundaki rakamlar da bunu gösteriyor. Bu arada asıl dananın kuyruğu yurt dışından gelecek olan bilgi sonrası kopacak. Yurt dışından 5 bahis firmasından İnterpol aracılığıyla bilgi istendi (Futbolcular, teknik direktörler, kulüp yöneticileri, menajerler)."