Erman Toroğlu'ndan bahiscilerle ilgili ortalığı sarsacak iddia
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, bahis skandalıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Türkiye'yi sallayan bahis skandalıyla ilgili ortalığı sarsacak iddialarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynayan hakemlerden sonra dün akşam da futbolcuları isim isim açıklamıştı.

Toroğlu, Ekol TV'de katıldığı programda dikkat çekecek ifadeler kullandı.

"ACIMAMAK LAZIM"

Bahis oynayan hakem ve futbolcular ne ceza alacak? İşte talimatBahis oynayan hakem ve futbolcular ne ceza alacak? İşte talimat

Ortaya çıkanlara şaşırmadığını belirten Toroğlu, şunları söyledi:

- Temizlik başladı. Ben hiç şaşırmadım. Çünkü yıllardır bunları konuşuyorum.

- Acımamak lazım. Bu temizliğin devam etmesi lazım.

- Bahis skandalı büyüyecek. Bu sadece Türkiye'de değil, UEFA'da da ortaya çıkacak. Avrupa futbolu da bu dalgadan etkilenebilir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün akşam bahis oynadığı belirlenen futbolcuları da açıklamıştı.

Bu futbolculardan Necip Uysal, oynamadığını belirterek kendi adına sahte hesap oluşturulduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

