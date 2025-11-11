Bahis oynayan hakem ve futbolcular ne ceza alacak? İşte talimat

Bahis skandalında futbolculara ve hakemlere ne ceza verilecek? TFF’nin başlattığı soruşturma kapsamında 1024 futbolcu PFDK’ya sevk edildi. Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 3 aydan 1 yıla kadar men cezası gündemde. İşte detaylar...

Türk futbolunu sarsan bahis skandalında PFDK'ya sevklerin açıklanması sonrasında gözler TFF'ye çevrildi.

Bahis skandalında futbolcular ve hakemler ne kadar ceza alacak?

Yasadışı bahis soruşturması şikeye döndüYasadışı bahis soruşturması şikeye döndü

Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolcuların doğrudan veya dolaylı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynamasını yasaklıyor.

Bu yasağa uymayanlar 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alabiliyor.

Ayrıca lisanssız bahis kuruluşlarının reklamını yapmak da yasak.

Bahis skandalında inanılmaz rakamlar: 1 hakem 50 milyon TL'lik bahis oynamışBahis skandalında inanılmaz rakamlar: 1 hakem 50 milyon TL'lik bahis oynamış

Sevk edilen futbolcular:

TFF, en az bir kez bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun ismini açıkladı.

Bunların arasında Süper Lig’den 27 futbolcu bulunuyor.

İŞTE TALİMAT:

İbrahim Seten'den çarpıcı iddia

Ceza iddiası (İbrahim Seten – TV100):

İbrahim Seten'in TV100'de TFF kaynaklarına dayandırdığı iddialara göre hakem ve futbolculara verilecek cezaları da açıkladı. Buna göre:

200 maça kadar bahis oynayan futbolcular → 8 ay men

200 - 1000 arası maça bahis oynayanlar → 10 ay men

1000’den fazla maça bahis oynayanlar → 12 ay men

48 SAAT İÇİNDE SAVUNMA

Futbolcular 10 Kasım’dan itibaren 48 saat içinde savunmalarını PFDK’ya gönderecek.

Ardından kurul nihai kararını açıklayacak.

