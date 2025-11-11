Bahis oynayan hakem ve futbolcular ne ceza alacak? İşte talimat
Türk futbolunu sarsan bahis skandalında PFDK'ya sevklerin açıklanması sonrasında gözler TFF'ye çevrildi.
Bahis skandalında futbolcular ve hakemler ne kadar ceza alacak?
Yasadışı bahis soruşturması şikeye döndü
Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolcuların doğrudan veya dolaylı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynamasını yasaklıyor.
Bu yasağa uymayanlar 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alabiliyor.
Ayrıca lisanssız bahis kuruluşlarının reklamını yapmak da yasak.
Bahis skandalında inanılmaz rakamlar: 1 hakem 50 milyon TL'lik bahis oynamış
Sevk edilen futbolcular:
TFF, en az bir kez bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun ismini açıkladı.
Bunların arasında Süper Lig’den 27 futbolcu bulunuyor.
İŞTE TALİMAT:
Ceza iddiası (İbrahim Seten – TV100):
İbrahim Seten'in TV100'de TFF kaynaklarına dayandırdığı iddialara göre hakem ve futbolculara verilecek cezaları da açıkladı. Buna göre:
200 maça kadar bahis oynayan futbolcular → 8 ay men
200 - 1000 arası maça bahis oynayanlar → 10 ay men
1000’den fazla maça bahis oynayanlar → 12 ay men
48 SAAT İÇİNDE SAVUNMA
Futbolcular 10 Kasım’dan itibaren 48 saat içinde savunmalarını PFDK’ya gönderecek.
Ardından kurul nihai kararını açıklayacak.