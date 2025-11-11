Bahis oynayan hakem ve futbolcular ne ceza alacak? İşte talimat

Türk futbolunu sarsan bahis skandalında PFDK'ya sevklerin açıklanması sonrasında gözler TFF'ye çevrildi.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolcuların doğrudan veya dolaylı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynamasını yasaklıyor.

Bu yasağa uymayanlar 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alabiliyor.

Ayrıca lisanssız bahis kuruluşlarının reklamını yapmak da yasak.

Sevk edilen futbolcular:

TFF, en az bir kez bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun ismini açıkladı.

Bunların arasında Süper Lig’den 27 futbolcu bulunuyor.

İŞTE TALİMAT:

Ceza iddiası (İbrahim Seten – TV100):

İbrahim Seten'in TV100'de TFF kaynaklarına dayandırdığı iddialara göre hakem ve futbolculara verilecek cezaları da açıkladı. Buna göre:

200 maça kadar bahis oynayan futbolcular → 8 ay men

200 - 1000 arası maça bahis oynayanlar → 10 ay men

1000’den fazla maça bahis oynayanlar → 12 ay men

48 SAAT İÇİNDE SAVUNMA

Futbolcular 10 Kasım’dan itibaren 48 saat içinde savunmalarını PFDK’ya gönderecek.

Ardından kurul nihai kararını açıklayacak.