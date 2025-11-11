Yasadışı bahis soruşturması şikeye döndü

Futbol dünyasını sarsan yasadışı bahis skandalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim’de yaptığı açıklamayla gün yüzüne çıktı. Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı gün Antalya’da başlatılan yasadışı bahis soruşturması ile elindeki dosyayı birleştirdi.

İlk operasyon 7 Kasım’da gerçekleştirildi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşaspor eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç, bu klübün eski başkanı Turgay Ciner ile 17 hakem ve bir gazeteci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Saraç, Emniyet’te ifadesi alınıp bırakıldı.

Ciner, İngiltere’de ve firari.

Özkaya ile altı hakem 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un ‘Şike ve teşvik primi’ başlıklı 11. maddesine göre müsabaka sonucunu etkilemek suçundan, gazeteci Umut Eken ise manipülatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yanıltıcı bilgiyi yaymaktan tutuklandı. 11 hakem ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kim bu Gençlerbirliği kalecisi?

İlk dalgada tutuklanan en kritik isim, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya oldu.

Özkaya, dün çıkarıldığı İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda, “Bu insanları ben şikayet ettim, federasyona bildirdim” diyerek kendisini savundu.

Avukatı Muhammed Baki Özkara, Özkaya hakkındaki soruşturmanın hakemlerden ayrı olduğuna dikkat çekti.

Avukatı Hasan Arslan da “Müvekkilin kendisi ihbarcı olmuştur ve mağdur olan kendisidir. Bahsi geçen hakemlerle iletişimi yoktur. Bir tweet konu edilmiştir. İtibar suikasti söz konusudur” dedi.

Avukat Muhammet Ömer Tunç ise gazeteci Murat Ağırel’in haberi üzerine Özkaya’ya soru yöneltildiğini iddia etti. Özkaya’nın hangi müsabakada sonucu etkilediğinin belli olmadığını ileri sürdü. 2023 yılındaki bir haberde Gençlerbirliği kalecisinin Özkaya ile iletişime geçme girişiminden söz edildiğini belirterek, şöyle dedi:

“Gençlerbirliği kalecisinin şike teklif ettiğine dair itham vardır. Ancak hangi maçla ilgili olduğu bile belli değildir. Para transferi veya HTS kaydından bahsedilmemektedir.”

Özkaya’nın açık kaynak araştırması raporuna göre müsabaka sonucunu etkilemek adına teklif aldığının anlaşıldığı iddia ediliyor. Yakalandığında telefon şifresini vermemesi, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunmak diye değerlendiriliyor.

Üç hakeme yasadışı bahis suçlaması

Hakem Erkan Arslan, yasal bahis oynadığını anlatarak, “Kendi maçıma bahis almadım” dedi.

Arslan’ın 2021-2025 yılları arasında toplam 35.179.061,78 TL işlem hacmi olduğu kaydediliyor. Yasal bahis sitelerinde 2021-2025 yılları arasında 6380 işlemde 10.548.837,48 TL’lik işlem hacminin bulunduğu, firmalara 6.544.087,53 TL para çıkışı, firmalardan 4.004.749,95 TL para girişi olduğu anlaşıldı. Mali profiliyle örtüşmeyen bankacılık işlemi yaptığı anlatılıyor.

Hakem Yakup Yapıcı, “Hiçbir şekilde kendi maçımda oynamadım” dedi.

Yapıcı’nın da 2021-2025 yılları arasında toplam 8.501.293,83 TL işlem hacminin olduğu anlatıldı. Yasal bahis sitelerinde 1125 işlemde 1.688.222,30 TL’lik işlem hacminin bulunduğu belirtildi. 1.022.057 TL para çıkışı, 666.165,30 TL para girişi olduğu ifade edildi. Ve ‘Grandpashabet’ adlı yasadışı sitede bir yıldır bahis oynadığı anlaşıldı.

Nevzat Okat ise 10 yıldır hakemlik yaptığını ve yalnızca yasal bahis oynadığını savunarak, “Hakemlik hayatımız bitti. Biz eğlence amaçlı yaptık ve sonucunda ceza aldık. Ben öğretmenim, çok üzgünüm” dedi.

Avukatı Kamile Almaz, Okan’ın profesyonel hakem olmadan önce oynadığını ve kaybettiğini söyledi. Bundan dolayı ilk evliliğinin bittiğini, hakemlikten ihraç edilerek cezasını çektiğini söyledi.

Okat’ın ise 2021-2025 yılları arasında toplam 50.267.645,22 TL’lik işlem hacmi olduğu anlaşıldı. Yasal bahis sitelerinde 104 işlemde 1.643.093,60 TL’lik işlem hacminin bulunduğu, 1.006.913,61 TL’lik para çıkışı, 636.179,99 TL’lik para girişi olduğu saptandı. Cep telefonunun notlar bölümünde yasadışı bahis sitesi üyelik ve şifre bilgileri çıktı.

Kararda, hakemler için şu değerlendirme yapılıyor:

“Futbol Disiplin Kurulu talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadığı, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemle bulunduğu, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedelediği, yasadışı bahis sitelerine giriş yaptığını tespit edildiği, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemde bulunduğu…”

Hobi amaçlı!

Adli kontroller serbest bırakılan hakemlerden Cihad Buyurgan, iki sene önce hobi amaçlı bahis yaptığını iddia etti.

Miraç Yıldırım, amatör ligler için bahis oynadığını söyledi.

Yasin Şen, “Kazanç elde etmedim” dedi.

Mustafa Özel ise “Çıktığım müsabakalardan beş profesyonel maça hiçbir müdahalem yoktur” diye ifade verdi.

1024 futbolcu disipline

Yasadışı bahis soruşturmasının işaret fişeğini yakan Hacıosmanoğlu, dün yeniden sahneye çıktı.

TFF’den yapılan açıklamada, 1024 futbolcunun yasadışı bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği duyuruldu. Süper Lig’de oynayanların da yer aldığı futbolcuların listesi isim isim duyuruldu.

Galatasaraylı Eren Elmalı, bahis oynadığını kabul edenlerden… Elmalı, “Bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce kendi takımım dışında bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur” dedi.

Beşiktaşlı Necip Uysal ise bahis oynadığı suçlamasını reddediyor. Uysal, “Hayatım boyunca bahisle ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı” diyor.

Uysal’ın itirazı, TFF’nin Hakem Zorbay Küçük örneğinde olduğu gibi hata etmiş olabileceğini düşündürüyor. Küçük’ün suç duyurusunda bulunması üzerine TFF geri adım atarak, idari tedbiri kaldırmıştı.

Şimdi Necip Uysal’ın çıkışı TFF’nin hata yapmış olabileceğini akla getiriyor. Suçları ispat edilmeden futbolcuların liste halinde yayınlanması, lekelenmeme hakkının ihlali demek.

Öte yandan, futbolcuları vuracağı belli olan ikinci dalga, şike tartışmasını beraberinde getirecek.