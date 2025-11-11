Şara ve Fidan Washington’da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, bu hafta Washington’u ziyaret ederek ABD’li milletvekilleri ve yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretin ana gündemi, yıllardır devam eden ekonomik izolasyonun sona erdirilmesi ve 2019 tarihli Caesar yaptırımlarının kaldırılması üzerineydi.

Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye heyetiyle birlikte toplantılara katıldı ve Ankara’nın Şam ve Washington ile bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar konularında artan koordinasyonunu gösterdi.

Fidan Şara ile ziyaretinin “aynı güne denk gelmesi tesadüf” dedi.

Fidan ayrıca Beyaz Saray'da Steven Witkoff ve Senatör Marco Rubio ile yaptırımlar, yeniden inşa ve bölgesel güvenlik konularını görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott; Rubio ve Fidan’ın, Gazze’deki ateşkes ve bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik sonraki adımları görüştüğünü duyurdu.

Rubio’nun ayrıca, Başkan Trump’ın Ukrayna’daki devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla tüm NATO müttefiklerinin Rusya’dan enerji alımını durdurması çağrısını vurguladığı aktarıldı.

KONGRE GÖRÜŞMELERİ VE YAPTIRIMLAR

El-Şaraa’nın heyeti, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı ve İsrail yanlısı Cumhuriyetçi Temsilci Brian Mast ve Temsilciler Joe Wilson ve Marlin Stutzman ile bir dizi görüştü.

St. Regis Hotel görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Suriye heyeti ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi üyeleriyle de bir araya geldi.

Görüşmelerin ana ekseni Kongre’de Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası’nın (2019) kaldırılması veya değiştirilmesi.

Senato, 2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın geçişinde, Caesar yaptırımlarının kaldırılmasını öngören değişiklikleri yasaya ekledi.

Ancak yasaların tam olarak yürürlükten kaldırılması için Temsilciler Meclisi’nin de onayı ve uzlaşma gerekmekte.

Temsilciler Meclisi’nde, Joe Wilson tarafından12 Haziran 2025’te yaptırımları kaldırmak için bağımsız bir yasa tasarısı sunulmuş ve ilgili komitelere sevk edilmişti. Ancak henüz Meclis’ten geçmedi.

Bu arada Trump yönetimi ve ABD Hazine Bakanlığı, bazı yaptırımların uygulamasını geçici olarak hafifletme yönünde sınırlı idari adımlar atarak 180 günlük bir askıya alma duyurdu.

Caesar Yasası hâlâ yürürlükte ve Kongre tarafından resmen kaldırılana kadar geçerli.

SDG ENTEGRASYONU VE SİYASAL DİNAMİKLER

Sharaa-Trump görüşmeleri ve ilgili takip oturumlarının ardından, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) devlet kurumlarına entegrasyonu konusundaki müzakereler görüntüde hız kazandı.

Ama sonuç yok.

Yani hangi somut adımların kararlaştırıldığı net değil.

Mart ayında Şam ile SDG arasında varılan ve SDG’nin yeni Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören anlaşmanın uygulanmasına devam edilecek...

Kaynaklar “ön taslaklar” veya yol haritalarının oluştuğunu aktarıyor.

Şam için “entegrasyon”, merkezi komuta altında SDF güçlerinin tam denetimi ve kuzey bölgelerde devletin egemenliğinin yeniden tesisi demek…

SDF ve Kürt liderleri için ise bu kavram, güvenlik entegrasyonu ama yerel yönetişim ve azınlık haklarının güvence altına alınması anlamına geliyor.

Uygulama hâlâ koşullu ve müzakere aşamasında.

İSRAİL İLE FARKLI AMAÇLARLA ORTAK ÇIKARLAR

Uzun süredir devam eden rekabete rağmen, Türkiye ve İsrail, kuzey Suriye’deki SDF hakimiyetini azaltmak ve Şam yönetimini güçlendirmek konusunda geçici de olsa ortak çıkarlara sahip.

Türkiye, PKK bağlantılı isimleri ve sınırını kontrol altına almak istiyor.

İsrail, kuzeyde merkezi yönetimi destekleyerek İran ve Hizbullah’ın bölgede güçlenmesini sınırlamak ve bölgesel istikrarı korumak istiyor.

Her iki ülke de, merkezi, Şam liderliğinde bir kontrol yönünde adım atılmasını destekliyor.

Washington ise bunu temkinli şekilde kabul ediyor gibi görünüyor.

Kimilerine göre İsrail kaostan besleniyor. Oysa bu riski göze almamak için zaten Esad'ın düşmesi ardından ülkede kalan önemli askeri kapasiteleri yok etmişti.

ABD’NİN TUTUMU KOŞULLU ENTEGRASYON VE KONTROLÜN DEVAMI

ABD, Suriye’de yaklaşık 900 asker konuşlandırmış durumda ve Hasakah ile Deyrizor’da SDF güçleriyle birlikte IŞİD’e karşı operasyonlar ve istihbarat koordinasyonu yürütüyor.

Washington, bu ilişkiyi artık “stratejik ortaklık” olarak değil, “çalışan güvenlik düzenlemesi” olarak tanımlıyor.

ABD yetkilileri, SDF’nin devlet yapısına koşullu entegrasyonu ve izleme modelini tercih etmekte.

Bu sayede Amerikan operasyonel erişimi ve istihbarat varlığı korunurken SDF-Şam düzenlemeleri teşvik ediliyor.

Yaptırım hafifletme ile ilerleyen diplomatik sürecin sonucunda, Washington’un Suriye politikasının gerçekten bir değişimi mi yoksa uzun ve karmaşık bir çatışmada geçici bir ara mı olacağını göreceğiz.