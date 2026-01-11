Galatasaray derbisi sonrası 2 taraftar yaralandı: Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe, Süper Kupa'da oynanan Galatasaray maçı sonrası stat çıkışında yaşanan yoğunluk sırasında sarı-lacivertli 2 taraftarın yaralandığını ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası yeni bir açıklama geldi.

2 TARAFTAR YARALANDI

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi sonrası stat çıkışında yaşanan yoğunluk sırasında 2 Fenerbahçe taraftarının yaralandığını ve taraftarların hastaneye kaldırıldıklarını açıkladı.
Açıklamanın devamında taraftarların tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Son Dakika | Fenerbahçe açıkladı: Dev finale ev sahipliği yapacak

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Geçmiş Olsun.
Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmanın ardından, stat çıkışında yaşanan yoğunluk sırasında meydana gelen talihsiz bir olay sonucu iki Fenerbahçeli taraftarımızın yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Maç bitimi sonrasında çıkış alanlarında oluşan yoğunluk esnasında, tel bariyerlerle temas edilmesi sonucu taraftarlarımızda ciddi yaralanmalar meydana gelmiştir.

2024/11/08/hbfb.jpgYaralı taraftarlarımıza olay yerinde ilk müdahale yapılmış, ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir. Taraftarlarımızın tedavileri hastanede devam etmekte olup, sağlık durumları kulübümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve büyük Fenerbahçe camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

