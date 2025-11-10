Eren Elmalı itiraf etti
Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu, PFDK'ya sevk edildi.
Bu futbolcuların içinde bulunan Eren Elmalı, Mehmet Arslan'a konuyla ilgili açıklama yaptı.
''ELİMİ AYAĞIMI ÇEKTİM''
Eren Elmalı yaptığı açıklamada, "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim" ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'DE BAHİS OYNADIĞI İDDİA EDİLEN FUTBOLCULAR
Süper Lig'de bahis oynadığı iddia edilen ve PFDK'ya sevk edilen futbolcular şu şekilde:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız,
Antalyaspor: Kerem Kayaarası
Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak