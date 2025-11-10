Eren Elmalı itiraf etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu, PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu açıklaması

Bu futbolcuların içinde bulunan Eren Elmalı, Mehmet Arslan'a konuyla ilgili açıklama yaptı.

''ELİMİ AYAĞIMI ÇEKTİM''

Eren Elmalı yaptığı açıklamada, "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE BAHİS OYNADIĞI İDDİA EDİLEN FUTBOLCULAR

Süper Lig'de bahis oynadığı iddia edilen ve PFDK'ya sevk edilen futbolcular şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız,

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak