Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu açıklaması

Yayınlanma:
Beşiktaş, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Siyah-beyazlılar, PFDK sevkleri sonrası açıklama yaptı.

Ersin Destanoğlu bahis iddialarını yalanladı: Tüm yasal hakları kullanacağımErsin Destanoğlu bahis iddialarını yalanladı: Tüm yasal hakları kullanacağım

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzden Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.

İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır.

Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

