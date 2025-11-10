Ersin Destanoğlu bahis iddialarını yalanladı: Tüm yasal hakları kullanacağım

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, bahis operasyonu kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Ersin Destanoğlu, iddialar sonrası açıklama yaptı ve iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Necip Uysal'dan bahis açıklaması

Tecrübeli file bekçisinin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."