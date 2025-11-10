Necip Uysal'dan bahis açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

PFDK'ya sevk edilen isimler arasında Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Trabzonspor'dan da Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu da bulunuyor.

TFF bahis oynayan futbolcuları isim isim açıkladı: Aralarında milli futbolcular da var

NECİP UYSAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın futbolcusu Necip Uysal, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası konuyla ilgili açıklama yaptı.

Necip Uysal yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.