TFF bahis oynayan futbolcuları isim isim açıkladı: Aralarında milli futbolcular da var

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Sevk edilen futbolcular arasında Süper Lig'den 27 futbolcu bulunuyor.

Listede Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan futbolcular da yer aldı.

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Trabzonspor'dan da Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'de bahis yapan futbolcular şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız,

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.



Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir.



Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır.