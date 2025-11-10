Son Dakika | TFF Zorbay Küçük kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturmasında ismi geçen hakem Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını açıkladı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklandı

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin Zorbay Küçük ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir. Av. Başbuğ PINARBAŞI PFDK Başkanı

ZORBAY KÜÇÜK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Hakem Zorbay Küçük, kendisi adına bahis sitelerinde hesap açıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Küçük, "Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım; sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili" ifadelerini kullanmıştı.