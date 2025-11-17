Milli takımda 2 sakatlık daha: Kadrodan çıkarıldılar

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son hafta maçında İspanya’ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı’ndan art arda sakatlık haberleri geldi.

KAAN AYHAN VE ARAL ŞİMŞİR ÇIKARILDI

Fanatik’te yer alan habere göre; ağrıları devam eden Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, İspanya maçı kafilesinden çıkarıldı. Ay-yıldızlılarda, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun ise incelemeleri devam ediyor.

AHMED KUTUCU KADROYA DAVET EDİLDİ

Ayrıca A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella’nın kararıyla Galatasaray’dan Ahmed Kutucu, İspanya maçı kadrosuna dahil edildi.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

18 Kasım Salı günü Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan İspanya – Türkiye mücadelesi saat 22.45’te başlayacak.