Icardi'nin son talebi Galatasaray'ı çıldırttı: Yönetim bile dayanamadı

Kocaelispor karşısında alınan yenilgi sonrası performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Mauro Icardi, milli arayı fırsat bilerek sevgilisi China Suarez ile birlikte ülkesi Arjantin’e uçtu.

EKSTRA İZİN İSTEDİ

Sözcü’de yer alan habere göre; Mauro Icardi, ülkesi Arjantin’den teknik direktör Okan Buruk’u arayarak ekstra izin talebinde bulundu. Ancak Mauro Icardi’nin ekstra izin talebinin teknik heyet ve yönetimin tepkisini çektiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Haberde ayrıca yönetimden bazı isimlerin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli futbolcu ile devam etmeme fikrinde olduğu iddia edildi.

102 MAÇTA 67 GOL VE 22 ASİST

Galatasaray’da geçirdiği 3 sezonda 5 kupa kaldırmayı başaran Mauro Icardi toplamda 102 maça çıktı. Arjantinli futbolcu, 67 gol ve 22 asist kaydetmeyi başardı.

SAKATLIK SONRASI PERFORMANSI ELEŞTİRİLİYOR

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlık dönüşü sonrası oyuncunun kilosu ve performansı eleştirilere neden oldu.