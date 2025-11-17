İmamoğlu iddianamesinde Fenerbahçe detayı: Suçlamalar bölümüne koydular

Fenerbahçe eski yöneticisi Hamdi Akın’ın, kulübe tahsis edilen arazinin plan fonksiyonlarının güncellenmesine yönelik talebi 'İmamoğlu İddianamesi'nde yer aldı. Söz konusu talep “İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar” başlığına eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü yakından ilgilendiren bir bölüm yer aldı. Metinde, Fenerbahçe eski yöneticisi Hamdi Akın’ın, kulübe tahsis edilen arazinin plan fonksiyonlarının güncellenmesine ve daha verimli kullanılmasına yönelik talebini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilettiği bilgisi aktarıldı.

Söz konusu talebin, şehircilik mevzuatı çerçevesinde yürütülen rutin bir işlem olduğu belirtilmesine rağmen, iddianamede bu görüşme “İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar” başlığı altında yer aldı. Konu, İmamoğlu adına gayriresmî iş takibi yaptığı öne sürülen Yakup Öner’in ifadeleri üzerinden dosyaya yansıdı.

RUTİN PLANLAMA TALEBİ SUÇLAMALAR BÖLÜMÜNE KONDU

İddianamede yer alan bilgilere göre Hamdi Akın, kulübe tahsis edilen arazinin kullanım açısından daha uygun hale getirilmesi amacıyla plan fonksiyonlarında güncelleme talep etti. Bu talep üzerine İmamoğlu’nun, konunun teknik boyutu için ilgili bürokrat Gürkan Akgün’ün görevlendirilmesini istediği ifade edildi.

Sürecin tamamen teknik birimler tarafından yürütüldüğü, görüşme içeriğinde herhangi bir menfaat, ayrıcalık ya da usulsüzlük iddiasının bulunmadığı da dosyaya yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

Fenerbahçe eski yöneticisi Hamdi Akın

HAMDİ AKIN’IN İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Buna karşın bu görüşmenin, iddianamenin suçlamalar bölümüne tanık ifadesi olarak dahil edilmesi dikkat çekti. Dönemin Fenerbahçe yöneticisi Hamdi Akın’ın, süreç kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

