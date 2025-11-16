İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına 4'üncü kez erişim engeli

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına 4'üncü kez erişim engeli
Yayınlanma:
Ekrem İmamoğlu adına paylaşım yapılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı yeniden engellendi.

EngelliWeb'in duyurduğu bilgiye göre Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı üçüncü kez (CBAdayOfisi, CBAdayOfisi1 ve CBAdayOfisi11), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.

Ekrem İmamoğlu hesabın yasaklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. İmamoğlu, "Milli güvenlik meselesi varsa; o da Türkiye demokrasisine, hak ve özgürlüklerine dönük bu anlamsız, vasat saldırılardır" ifadelerini kullanarak verilen karara tepki gösterdi.

"İddianamesine güvenen yasaklara sığınmaz. Tutarsızlıklarınızı ortaya koyan sosyal medya hesaplarımızı yasaklayarak ancak bizim haklılığımızı tespit edersiniz.

Ortada bir “milli güvenlik” meselesi varsa; o da Türkiye demokrasisine, hak ve özgürlüklerine dönük bu anlamsız, vasat saldırılardır.

Söze karşı yasaklama, ifade özgürlüğüne karşı sansür, gerçeklere karşı engellemeler, kapatmalar…

Ayrıca bu iddianamenin kampanyasını yapmaya karar veren Ak Partili ilgililere teşekkürler. Tutuklanmamın, operasyonun ve iddianamenin tümüyle siyasi olduğunu ve sahibinin belli olduğunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya kanıtladınız.

Bir avuç muhterisle karşı karşıyayız. Ülkenin bütün sorunlarını unutmuş ve aylar önce söylediğimiz gibi çıldırmışsınız! Ne güzel ki kazanan kaba güç değil, akıl olacak!"

Ekrem İmamoğlu’nun 9,7 milyon takipçili X hesabı da yine millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Nisan 2025 tarihli kararıyla erişime engellenmişti ve X platformu hesabı Türkiye’den görünmez kılmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası X hesabı ise Mayıs 2025’te millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmişti ve X platformu hesabı Türkiye’den görünmez kılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

