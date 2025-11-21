Milli takım şampiyon oldu: Altın madalyayı kaptı

Milli takım şampiyon oldu: Altın madalyayı kaptı
Yayınlanma:
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kazakistan'ı yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nı madalya sıralamasının zirvesinde tamamladı.

Oyunların 18'inci ve son gününde milli sporcular, güreş, para halter ve hentbol branşlarında mücadele etti.

Türkiye, güreş ve para halterde 2'şer bronz madalya kazandı.

MİLLİ TAKIM ŞAMPİYON OLDU!

Takım sporlarında ise A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kazakistan'ı 34-31 yenerek oyunlarda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Pogba 811 günlük hasreti bitirmeye yakınPogba 811 günlük hasreti bitirmeye yakın

Türkiye, oyunları ülkeler madalya sıralamasında 72 altın, 44 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 155 madalyayla zirvede tamamladı.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan'daki organizasyonda da ilk sırada yer aldı.

Madalya sıralamasında Türkiye'yi 29 altın, 35 gümüş ve 32 bronz olmak üzere toplam 96 madalyayla Özbekistan takip etti. Üçüncü sırada ise 29 altın, 19 gümüş ve 33 bronz olmak üzere toplam 81 madalyayla İran yer aldı.

Öte yandan 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filistin, jiu jitsu branşında 2 gümüş, boks, muaythai ve yüzmede ise birer bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla kendisine 29. sırada yer buldu.

Suudi Arabistan'ın ikinci kez ev sahipliği yaptığı İslami Dayanışma Oyunları'nın 6'ncısında 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Spor
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu