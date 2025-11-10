Milli takım rekor kırarak veda etti

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası Finalleri'ni dördüncü sırada tamamlayarak organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde etti. Milli takım, üçüncülük maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu.

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Tenis Takımı, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Gençler Davis Kupası Finalleri'nde tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan milliler, organizasyon tarihindeki en iyi dereceyi elde etmiş oldu.

ALMANYA'YA MAĞLUP OLDU

Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Ayberk Aydın'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, üçüncülük maçında karşılaştığı Almanya'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan takım, Türkiye'yi bu kategoride temsil eden ilk ekip olarak büyük bir başarıya imza attı.

TARİHİN EN İYİ DERECESİ

Gençler Davis Kupası Finalleri'ne tarihinde ilk kez Avrupa kıta finallerinden katılma hakkı kazanan milli takım, grup aşamasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Çeyrek finalde Güney Kore'yi 2-1 yenerek ilk kez yarı finale yükselen ekip, yarı finalde ise ABD'ye 3-0 mağlup olmuştu. Bu sonuçla dünya dördüncüsü olan takım, Türk tenis tarihine geçti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

