İrfan Can Kahveci'nin neden milli takıma çağrıldığı ortaya çıktı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de 1 aydır kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'nin neden A Milli Takım daveti aldığı ortaya çıktı.

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Fenerbahçe'de yaklaşık 1 aydır kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi Bulgaristan ve İspanya maçlarının kadrosuna aldı.

MONTELLA'NIN ALDIĞI KARARIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İtalyan teknik adamın neden böyle bir karar aldığı belli oldu.

Sabah'ın haberine göre; Montella, İrfan Can Kahveci’yi takım içinde örnek bir karakter olarak görüyor.

Tecrübeli teknik adam, oyuncusunun hem sahada hem de saha dışında takıma önemli ve istikrarlı katkılar sunduğunu düşünüyor.

Bu yüzden, Kahveci Fenerbahçe’de kadro dışı kalsa bile, Montella onun ekipten kopmamasını ve takımın bir parçası olarak kalmasını tercih etti.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE MESAJ MI?

Ayrıca Montella’nın bu tutumunun, yalnızca oyuncusuna duyduğu güvenin bir göstergesi değil, aynı zamanda Fenerbahçe yönetimine gönderilmiş dolaylı bir mesaj olduğu öne sürüldü.

İtalyan teknik adamın, İrfan Can Kahveci’yi kadroda tutarak sarı-lacivertli kulübe futbolcunun hem saha içi hem de takım içi dengeler açısından ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak istediği belirtildi.

Montella’nın bu hamlesi, deneyimli orta saha oyuncusunun kaybedilmemesi gerektiğine dair güçlü bir uyarı niteliği taşıdı.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe ile 12 maça çıkan İrfan Can Kahveci, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

