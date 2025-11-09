Fenerbahçe Kayserispor: İlk 11'ler

Fenerbahçe Kayserispor: İlk 11'ler
Yayınlanma:
Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ OZAN ERGÜN

Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yapacak.

FENERBAHÇE LİDERLİK MÜCADELESİNDE

Sarı-lacivertliler, 29 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 25 puanla 2. sırada yer alıyor.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

KAYSERİSPOR KÜME HATTINDA

Kötü bir sezon geçiren Kayserispor, bir maç eksiğiyle 9 puanla 16. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, Fred, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
