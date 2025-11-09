Fenerbahçe Kayserispor: İlk 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ OZAN ERGÜN
Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yapacak.
Galatasaray Kocaelispor deplasmanında: Okan Buruk kararını verdi
FENERBAHÇE LİDERLİK MÜCADELESİNDE
Sarı-lacivertliler, 29 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 25 puanla 2. sırada yer alıyor.
Domenico Tedesco'nun öğrencileri, oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.
KAYSERİSPOR KÜME HATTINDA
Kötü bir sezon geçiren Kayserispor, bir maç eksiğiyle 9 puanla 16. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, Fred, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha