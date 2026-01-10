Amedspor'un yıldızı acil ameliyata alındı: 25 dikiş atıldı

Amedspor'un Çorum FK ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız oyuncusu Moreno'nun acil ameliyata alındığı ve 25 dikiş atıldığı belirtildi.

Amedspor'un Çorum FK ile oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe ile yerde kalan Moreno, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı.
Moreno'nun acil ameliyata alındığı ve 15 dikiş atıldığı belirtildi.

Tigris Haber'e göre; yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun iki estetik cerrah tarafından gerçekleştirildiği, yapılan tıbbi müdahale sonucunda Moreno’nun üst dudak bölgesine 25 dikiş atıldığı belirtildi.

GENEL SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ

Moreno'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulanırken, tedavi sürecinin kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Moreno’ya geçmiş olsun dileklerini iletilerek, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni edildi.

80. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Morino, Çorum FK maçında sakatlanınca 80. dakikada yerini Fernando'ya bırakmıştı.
Karşılaşmayı Amedspor, 45+1. dakikada Digane'nin golüyle 1-0 kazandı.
Diagne, 59. dakikadaki penaltı atışını ise gole çeviremedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

