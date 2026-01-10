Murat Ülker herkesin merak ettiği soruya videoyla yanıt verdi

Fenerbahçe tutkusu ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, takipçilerinin merak ettiği soruyu yanıtladı.

“PAYLAŞIMLARI SİZ Mİ YAPIYORSUNUZ” SORUSUNA YANIT VERDİ

Murat Ülker, yemek yediği sırada yanındaki kişinin “Paylaşımları siz mi yapıyorsunuz yoksa sosyal medya ekibiniz mi var?” sorusuna uygulamalı olarak cevap verdi.

O ANLARI PAYLAŞTI UYGULAMALI OLARAK GÖSTERDİ

Gelen soruya cevaben “Bunu ispat etmenin bir yolu var” diyen Murat Ülker, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ülker paylaşımında “Meraklısına cevap” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Murat Ülker sık sık Fenerbahçe paylaşımlarına da yer veriyor. Ülker son olarak Fenerbahçe Stadı için yaptırdığı özel maketi paylaşmış ve gelen beğeniler üzerine satışa sunacağını duyurmuştu.

FENERBAHÇE’YE SPONSOR OLMASI BEKLENİYOR

Sezon sonunda Otokar ile Fenerbahçe arasındaki göğüs sponsorluğu anlaşması beklenirken devreye Murat Ülker girdi. Bir süredir Sadettin Saran ile görüşen Murat Ülker’in Otokar yerine göğüs sponsoru olması bekleniyor.