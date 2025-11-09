Galatasaray Kocaelispor deplasmanında: Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY
Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet alırken, 2 beraberlik yaşadı ve topladığı 29 puanla zirvede yer alıyor.
Murat Kaytaz: Işıklar kapanmadı, biz daha yeni açtık
11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Kocaelispor ise 11 puanla 14. sırada.
MUHTEMEL 11'LER
Kocaelispor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Osimhen