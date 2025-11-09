Galatasaray Kocaelispor deplasmanında: Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray Kocaelispor deplasmanında: Okan Buruk kararını verdi
Yayınlanma:
Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. İşte maça dair tüm detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet alırken, 2 beraberlik yaşadı ve topladığı 29 puanla zirvede yer alıyor.

Murat Kaytaz: Işıklar kapanmadı, biz daha yeni açtıkMurat Kaytaz: Işıklar kapanmadı, biz daha yeni açtık

11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Kocaelispor ise 11 puanla 14. sırada.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar Dursun

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Osimhen

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Fenerbahçe Kayserispor: İlk 11'ler
Fenerbahçe Kayserispor: İlk 11'ler
Beşiktaş'ın en büyük kazancını açıkladı
Beşiktaş'ın en büyük kazancını açıkladı