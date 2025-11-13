Milli takım öfkesi: Samsunspor isyanı

Yayınlanma:
Süper Lig’de yılın sağ beki seçilen Zeki Yavru’nun A Milli Takım’a çağrılmaması, Samsunspor camiasında büyük tepki yarattı. Taraftarlar, seçimlerin liyakat esasına göre yapılmasını isterken sosyal medyada büyük öfke var!

Futbolda bahis skandalı sonrası gözler Ay Yıldızlı takıma çevrilirken Samsunspor cephesinden Milli takım isyanı geldi.
Samsunspor’da gündem, tecrübeli sağ bek Zeki Yavru’nun A Milli Takım’a davet edilmemesi oldu.

zekiyavru.jpg
Zeki Yavru Milli takıma alınmadı

Süper Lig’de yılın sağ beki seçilen Yavru’nun kadroya alınmaması, kırmızı-beyazlı camiada hayal kırıklığı yarattı.

Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0

TARAFTAR ÖFKELİ

Sosyal medyada “Milli Takımın Liyakat Sorunu” başlığıyla sert açıklamalar yapıldı.

Milli formayı giyen tüm oyuncularla gurur duyulduğu vurgulandı.

Ancak seçimlerin adalet ve emeğin karşılığıyla yapılması gerektiği ifade edildi.

Tepkilerin odağında ise Zeki Yavru’nun kadroya alınmaması bulunuyor.

Samsunspor'un mor formasına 2 ödül birdenSamsunspor'un mor formasına 2 ödül birden

ZEKİ YAVRU İSYANI

Gazete Arena'ya göre Samsunspor’un milli takıma tek bir oyuncu dahi gönderememesi büyük tartışma başlattı.

Taraftarlar, milli takımın oyuncu seçimlerinde daha adil ve liyakat esasına dayalı bir yaklaşım benimsemesini talep etti.

Özellikle Zeki Yavru’nun Süper Lig’deki performansına rağmen kadroya çağrılmaması, Samsunspor camiasında “emeğin karşılığı verilmedi” eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

