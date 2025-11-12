Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu’na görkemli bir başlangıç yaptı. Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, Lihtenştayn’ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

TFF U19 kararını açıkladı: Milli maçlar Youtube kanalında

Maçın gollerini Hasan Hüseyin Bulut (27’), Darvin Soylu (29’, 59’), Onuralp Çakıroğlu (45+1’, 62’) ve Özder Özcan (79’, 80’) kaydetti. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan milliler, ikinci yarıda da hız kesmeyerek rakibini adeta sahadan sildi.

Milliler gol olup yağdı

Teknik Direktör Uğur İnceman, maç sonrası yaptığı açıklamada güçlü bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Rakibimize saygı duyarak oynadık ve 90 dakika boyunca bunu sahada gösterdik. Şimdi önümüzde Belarus ve Yunanistan maçları var, daha zorlu geçeceğini biliyoruz. Hedefimiz 9 puanla grubu lider tamamlayarak elit tura yükselmek” dedi.

Millilerin maç programı

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde ise Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.