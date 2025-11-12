Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0

Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0
Yayınlanma:
Genç aslanlar Avrupa’da fırtına gibi esti! 19 Yaş Altı Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu’na Antalya’da Lihtenştayn karşısında aldığı 7-0’lık galibiyetle başladı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu’na görkemli bir başlangıç yaptı. Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, Lihtenştayn’ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Maçın gollerini Hasan Hüseyin Bulut (27’), Darvin Soylu (29’, 59’), Onuralp Çakıroğlu (45+1’, 62’) ve Özder Özcan (79’, 80’) kaydetti. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan milliler, ikinci yarıda da hız kesmeyerek rakibini adeta sahadan sildi.

milli.jpg
Milliler gol olup yağdı

Teknik Direktör Uğur İnceman, maç sonrası yaptığı açıklamada güçlü bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Rakibimize saygı duyarak oynadık ve 90 dakika boyunca bunu sahada gösterdik. Şimdi önümüzde Belarus ve Yunanistan maçları var, daha zorlu geçeceğini biliyoruz. Hedefimiz 9 puanla grubu lider tamamlayarak elit tura yükselmek” dedi.

2025/11/12/mac.png
Millilerin maç programı

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde ise Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

